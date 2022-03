Meghan Markle e il Principe Harry si ritrovano ancora una volta in mezzo alle polemiche: stavolta a causa del papà di lei, Thomas.

Thomas Markle, infatti, è pronto a debuttare con uno show su YouTube, intitolato Remarkable Friendship, dove a quanto si dice attaccherà la figlia minore, proteggendo la maggiore Samantha. Il padre di Meghan vuole raccontare la sua verità sulla figlia, tanto che ha annunciato il lancio del suo canale, una notizia che sta facendo preoccupare i Duchi di Sussex, secondo quanto riportato dal The Sun.

L’amico e fotografo di Thomas, Karl Larson ha dichiarato: “Tom vuole che sentiate la verità direttamente dalla sua bocca. Lui ritiene che Harry e Meghan abbiano causato danni alla sua famiglia. Non ci saranno limiti alle sue dichiarazioni”

In questo speciale, Thomas Markle non sarà da solo: ad affiancarlo due esperti di reali, Lady Colin Campbell e Joe Rogan. Questa scelta, però, potrebbe ripercuotersi contro di lui, allontanando ancora di più la Duchessa di Sussex, al momento preoccupata di quanto potrebbe dire suo padre.

