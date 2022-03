Marina Ovsyannikova compare alle spalle della conduttrice del Tg per lanciare un messaggio contro la propaganda russa e la guerra, in diretta.

La giornalista Marina Ovsyannikova ha fatto un blitz durante il principale Tg russo. Mentre la conduttrice annunciava le notizie, lei appariva in diretta con un cartellone le cui parole smascherano la propaganda in Russia. Il suo messaggio contro la terribile guerra in Ucraina che sta decimando innocenti e bambini.

Il blitz della giornalista durante il Tg russo

Come riporta Today: “Improvvisamente apparsa alle spalle della conduttrice Ekaterina Andreeva urlando “Fermate la guerra! No alla guerra” e mostrando un cartello con su scritto “Non credete alla propaganda, qui vi mentono”.

La donna ha mandato un videomessaggio in cui spiega il perchè del suo gesto: “Siamo rimasti in silenzio quando tutto questo era appena iniziato nel 2014 -denuncia- Non siamo usciti per protestare quando il Cremlino ha avvelenato Navalny. Abbiamo continuato a guardare in silenzio questo regime disumano. Ora il mondo intero si è allontanato da noi. Dieci generazioni dei nostri discendenti non potranno lavare via la vergogna di questa guerra fratricida“. Un gesto che fa riflettere, nonostante la situazione non sembri per ora voler cessare, e l’Ucraina al momento non intende trattare con Putin.

