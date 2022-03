L’arrivo della conduttrice nello studio del GF Vip 6 è stato molto apprezzato, in ricordo della sua conduzione al programma, non sono mancate frecciatine ironiche al triangolo del GF.

Ilary Blasi entra in studio con vitalità e sorriso. In molti si ricordano che anche lei ha condotto un paio di edizione del reality e si è fatta apprezzare. Tra battute ironiche con Alfonso Signorini e velati riferimenti alla crisi con Totti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi asfalta Alex Belli.

Le dichiarazioni di Ilary Blasi

Il suo ingresso con ironia e sorrisi ha rallegrato il pubblico che l’ha accolta molto volentieri. La conduttrice ha subito abbracciato Alfonso Signorini e poi gli ha detto: “Sei stato bravissimo, ma da stasera sparisci“. Anche il giornalista ha risposto allo scherzo facendo riferimento alla presunta crisi con Totti, anche se la Blasi continua a ridere senza cadere nel tranello.

Per quanto riguarda Alex Belli, nel momento in cui Signorini lo tira in ballo dicendo: “Ti posso prestare Belli”, Ilary risponde pronta: “Con tutto il rispetto, nemmeno fuori casa ti vorrei“. Stoccata e affondo incredibile della conduttrice all’attore e al suo triangolo che in molti avevano immaginato se avesse condotto lei il reality. Insomma, la presenza della Blasi non ha chiarito il gossip su di lei e Totti ma ha fattp piacere ai telespettatori.

Riproduzione riservata © 2022 - DG