A quanto pare la prima opinionista del programma condotto da Barbara d’Urso non potrà essere presente perchè positiva al covid, alcune indiscrezioni parlano della sua sostituta.

Dopo il ricovero in ospedale di Paolo Caruso, si aggiunta la positività al covid di Antonella Elia una delle opinioniste de La pupa e il secchione. Lo show potrebbe essere di nuovo a rischio ma stando alle indiscrezioni di TvBlog, sembra che Mediaset abbia trovato una sostituta temporanea.

Dayane Mello sostituirà Antonella Elia?

La scelta per sostituire Antonella Elia che attualmente ha il covid, sarebbe ricaduta su Dayane Mello secondo TvBlog. La ex concorrente del GF potrebbe essere un buon asso nella manica per La pupa e il secchione e farebbe una buona accoppiata con Soleil Sorge. Sulla partecipazione dell’ex gieffina, come riporta Di Lei: “Nel corso della finalissima del Grande Fratello Vip 6, però, è stata annunciata (neanche troppo) a sorpresa la partecipazione di Soleil Sorge.

Barbara D’Urso è infatti intervenuta con un’incursione durante il reality condotto da Alfonso Signorini e ha avuto modo di presentare e promuovere la partenza del suo programma ufficializzando la scelta di Soleil Sorge come opinionista: “Ho tre giurati cattivissimi”, ha detto. “C’è questo terzo giurato di cui tanto si parla. Vorrei ufficialmente dire: Soleil, sei stata nominata”, ha annunciato Barbara D’Urso. Soleil Sorge ha prontamente risposto: “Sarei onoratissima, non vedo l’ora”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG