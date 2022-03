Dopo la vittoria di Jessica e la fine del reality tutti si stanno chiedendo che fine cosa ne sarà dei Jerù dopo il GF Vip 6, tra i due nascerà qualcosa?

Dopo la sua vittoria, Jessica ha rilasciato qualche dichiarazione al Tg 5 e poi ha festeggiato con le sue sorelle. I fan però stanno ancora cercando di capire se ci può essere qualcosa tra lei e Barù dopo il reality. Alcune dichiarazioni della vincitrice di questa edizione del GF Vip fanno pensare.

Jessica è innamorata di Barù? E lui?

Come riporta Fan Page: “Jessica Hailé Selassié ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai microfoni del TG5. La principessa etiope ha ironizzato: “Cosa vorrei fare adesso? Tornare a casa e mangiare sushi”. Dopo essere scoppiata a ridere, ha cominciato a fantasticare sul suo futuro: “Da domani non lo so, penso che sia comunque tutta una giostra, in salita. Non so cosa mi aspetterà, spero cose belle”.

Su Barù, la neo-vincitrice dichiara: “Se mi sono innamorata (di Barù, ndr)? Innamorata non proprio, però diciamo che mi sono infatuata”. Intanto Barù ha messo “mi piace” a un post legato alla vittoria di Jessica che ci sia qualche speranza per i fan dei Jerù?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG