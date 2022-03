La sua “Why can’t we live together” è un inno contro la guerra e un invito alla pace, è morto a 77 anni il noto cantante.

Il cantante Timmy Thomas muore all’età di 77 anni ma rimarrà sempre il simbolo della lotta alla guerra. Curioso che se ne sia andato proprio durante il conflitto tra Russia e Ucraina come se fosse la sua ultima opposizione all’odio e al dolore.

Addio a Timmy Thomas

Come riporta la Repubblica: “Diventò famoso grazie al singolo del 1972 scritto in risposta alla guerra del Vietnam. IWhy cant’ we live together aveva venduto più di 2 milioni di copie solo negli Stati Uniti, raggiunto il primo posto della classifica R&B di Billboard e il numero tre della classifica Billboard Hot 100. Diverse le cover della canzone, nel 1984 Sade propose il brano nell’album di esordio Diamond Life e più di recente, nel 2015, il rapper Drake ha campionato l’ha campionato per il suo singolo Hotline Bling.“

Il suo successo rimane sempre la nota canzone Why can’t we live together, che esprime una domanda che, in vista del conflitto attuale tra Russia e Ucraina, è doveroso porre: “Perchè non possiamo vivere insieme?” Il titolo del brano che lo ha reso famoso esprime la lotto contro la guerra e l’invito alla pace.

