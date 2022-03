La figlia minore di Vittorio Sgarbi, Evelina, ha posato per alcune foto e il padre non perde tempo a mostrare la sua dolcezza e stima verso di lei.

Bellissima, vestita di bianco, con indosso delle perle e sulle mani dei guanti in pizzo Evelina Sgarbi si ritrae come una dama d’altri tempi. A sorprendere è la reazione del padre che sui social la supporta e le scrive una frase molto dolce, un lato del critico d’arte che nessuno ha mai visto.

Vittorio Sgarbi e il gesto per sua figlia

Come riportato da Leggo: “Capelli ramati raccolti in una morbida coda, camicetta bianca, orecchini e collane di perle, guantini in pizzo e tutto intorno la natura: a prima vista pare la rappresentazione di una dama preraffaellita e invece è Evelina Sgarbi, la figlia minore del critico, in posa per alcuni scatti d’autore. “Mia figlia si sposa con la Natura” è la breve didascalia che Vittorio Sgarbi ha voluto aggiungere alle foto, prima di taggare la ragazza. Poche parole da cui traspare tutta la sua ammirazione di padre per la bellezza della giovane”.

Questo lato molto protettivo e fiero di sua figlia, non è molto conosciuto nel critico che da sempre è noto per la sua durezza nel giudicare e comunicare con gli altri.

