Sembra che la coppia più chiacchierata di Uomini e Donne proceda a gonfie vele e abbia deciso di dare un futuro concreto alla relazione con la convivenza.

Il futuro è alla porte per Andrea Nicole e Ciprian che a Gossip e Tv annunciano di essere pronti alla convivenza. La coppia che ha da poco restaurato la pace con Maria De Filippi, si sta vivendo felice il proprio amore e ora pensa al futuro.

L’annuncio di Andrea Nicole e Ciprian

Come riporta Today, Andrea Nicole e Ciprian annunciano la convivenza: “Visto che io abito a Milano e Ciprian a Roma – ha dichiarato l’ex tronista – per noi é difficile viverci nella quotidianità e dunque sogniamo una casa tutta nostra per una vita insieme”. La scelta su Roma è nata dal fatto che “Io al momento non ho un lavoro fisso – ha sottolineato Andrea Nicole – mentre Ciprian é personal trainer e fisioterapista e per lui sarebbe più difficile spostarsi. Abbiamo già visto una casetta perfetta per noi. Ci dobbiamo organizzare per il trasloco. Non posso quasi crederci, sto finalmente realizzando tutti i miei sogni. Gli scatoloni sono quasi pronti”.

La scelta della tronista ha fatto discutere per le modalità “fuori programma” e senza avvisare la redazione. La coppia è poi stata ospite del dating show e ha avuto la possibilità di chiarire con il pubblico e Maria De Filippi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG