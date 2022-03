Dopo che l’ex nuotatore ha dedicato al pianoforte “22 settembre” a Lulù, le annuncia le sue intenzioni una volta fuori dalla Casa, la proposta è davvero seria.

La coppia più amata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Manuel e Lulù, sono sempre più innamorati. Durante la finale, la principessa ha raggiunto il suo amore che le ha dedicato la loro canzone al pianoforte. Tra baci, carezze ed emozione l’ex nuotatore annuncia una decisione molto importante per la coppia.

L’annuncio di Manuel Bortuzzo a LuLù

Dopo mesi separati, Manuel e Lulù si sono rincontrati tra baci appassionati che testimoniano il loro amore. In questa occasione, l’ex nuotatore fa un annuncio alla sua dolce metà davanti a tutta Italia. Come riporta Caffeina, dichiara: “Abbiamo già pronta la casa dove andremo a vivere insieme. Vogliamo stare insieme per sempre ed avere una famiglia“.

Come già aveva fatto intendere sui social questi mesi, Lulù e Manuel andranno subito a convivere. Le cose tra loro si fanno davvero serie e l’ex nuotatore ha anche ammesso di volere dei figli da lei che non potrà però avere in modo naturale. Insomma, la coppia nata al GF sembra essere una tra le più solide e più vere di questa edizione.

