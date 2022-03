In molti si stanno chiedendo se dopo la sua uscita dal GF Vip 6, l’ex corteggiatrice abbia rivisto il suo misterioso fidanzato e una fonte rivela l’arcano.

Dopo il triangolo amoroso tra lei, Alex e Delia, i fan sono curiosi di scoprire cosa farà Soleil Sorge con il suo fidanzato. La gieffina lo ha sempre tutelato, almeno così ha dichiarato lei stessa, e non se ne conosce l’identità. La domanda ora è: stanno ancora insieme? Un paparazzo svela qual è la situazione tra i due.

Le dichiarazioni dei paparazzi parlano di rottura tra Soleil e il fidanzato

Come riporta Blogtivvu, un paparazzo invitato a Mattino Cinque svela la verità su Soleil Sorge e il fidanzato: “Stiamo già quasi mollando, stiamo pensando tutti che sia finita. Dopo una settimana che è uscita dalla Casa non si è mai fatto vedere!“

Stando alle dichiarazioni dei paparazzi, l’uomo misterioso non si è fatto vedere a casa della gieffina segno che la loro storia sia chiusa. Non ci sono conferme ufficiali, può anche essere che i due siano riusciti ad eludere le telecamere o stiano aspettando per vedersi ma il tutto è molto sospetto. Nonostante l’ex corteggiatrice non si è detta innamorata di Alex Belli, tra lei e l’attore sembra esserci stato anche del contatto fisico in più occasioni. Questo potrebbe aver posto fine alla relazione con il suo fidanzato? Intanto, si attendono dichiarazioni dalla stessa Soleil che non ha ancora parlato della situazione.

