Meghan Markle e il principe Harry potrebbero diventare di nuovo genitori: indiscrezioni e rumors si fanno sempre più insistenti.

Le voci sono sempre più frequenti: secondo diversi esperti, e anche bookmakers, Meghan Markle avrà presto un terzo figlio con il principe Harry. Inoltre, ci sono già segnali specifici che fanno propendere per un nuovo bebè per la coppia, che lasciano ancora dubbi, ma che danno una traccia concreta sulla questione. Ecco tutto quello che è emerso sull’argomento.

Meghan Markle e il principe Harry di nuovo genitori?

Una fonte vicina alla coppia, che ha rivelato a New Idea come si stanno muovendo Meghan e Harry, afferma che un terzo bebè è imminente, e che vorrebbero avere tanti figli, e non solo i due che avevano affermato in passato di volere. “Sentono di poter contribuire in modo più positivo al mondo allevando bambini intelligenti e informati che continueranno ad essere gli stessi nell’età adulta. Ritengono che gli aspetti positivi di ciò superino i rischi per il clima”, ha rivelato la fonte, che poi aggiunge: “Meghan adora assolutamente guardare Harry con Archie e Lili. È un padre nato e, nonostante tutto, quando è con i suoi figli è il più felice al mondo”.

Meghan Markle

I segnali che fanno propendere verso una nuova gravidanza, secondo diverse fonti, sono che in primo luogo la Markle non fa più parlare di sé perché vuole restare lontano dalle scene. L’ultima volta che è apparsa in pubblico è stato ai premi NAACP dove indossava un abito a tunica blu, che non farebbe risaltare le sue forme. Quale sarà la verità?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG