La top model Bianca Balti ha raccontato ai suoi follower che ha deciso così dopo una tormentata storia d’amore durata 3 anni.

Bianca Balti spesso racconta alcuni lati personali della sua vita ai suoi follower, e a chi la segue abitualmente anche attraverso la sua newsletter. Nell’ultima di queste ha rivelato di aver deciso di “conservare gli ovociti per diventare mamma al momento giusto“, dopo la fine della storia tormentata con un uomo che è durata 3 anni. La modella che vive in America si è messa a nudo raccontando inoltre i risvolti di una relazione che ha definito tossica.

Bianca Balti parla della sua storia d’amore “tossica”

La Balti ha raccontato, come detto, molti dettagli della sua relazione appena conclusa. “Sapevo che sarebbe voluto diventare padre prima o poi, ed il mio desiderio di avere altri figli non era certo un mistero… Quello che io udii, tuttavia, fu che il rapporto con sua madre veniva prima di quello con me, anche in decisioni che coinvolgevano soltanto noi due. E, soprattutto, che procreare era una scelta sua di cui io ero un mero accessorio” ha rivelato.

Bianca Balti

E poi aggiunge sul fatto che il compagno la vessava con frasi del tipo “Se ti comporti così, un figlio con te non lo faccio“:

“Piangevo, sbattevo la testa contro al muro, mi disperavo. Pensai di essere profondamente sbagliata, forse addirittura malata. Andavo in terapia con l’obiettivo di farmi aggiustare. Volevo guarire per diventare finalmente la donna che l’avrebbe reso felice, la donna che avrebbe voluto come madre dei suoi figli. Ma per quanto mi sforzassi, non ce la facevo; sembrava che fossi uscita dalla fabbrica con un pezzo mancante“.

Così ha deciso, nel marzo 2021, di congelare i propri ovociti. “Svincolare il mio sogno di maternità dagli umori di una relazione fu la cosa più coraggiosa che ebbi mai il coraggio di fare per me – conclude – Perché se una donna non ha bisogno di uomo per fare un figlio, allora non ne ha bisogno proprio per nient’altro“.

