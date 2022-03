Anche se oggi è un omosessuale dichiarato, Cristiano Malgioglio è stato sposato con una donna: la fortunata è una big del cinema.

Una notizia che nessuno si aspettava: Cristiano Malgioglio è stato sposato con una donna. A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia, che ha spifferato anche il nome della fortunata. Si tratterebbe di un’attrice, ma non una qualsiasi, una vera e propria big del cinema. Scopriamo chi è e, soprattutto, se il paroliere ha mai rilasciato qualche dichiarazione sul suo conto.

Cristiano Malgioglio è stato sposato con una donna

Paroliere e cantante molto apprezzato, Cristiano Malgioglio non ha mai nascosto la propria omosessualità. Nelle ultime ore, però, un’indiscrezione lanciata da Dagospia sta facendo parecchio discutere. Stando a quanto sostiene il magazine di Roberto D’Agostino, l’ex Vippone è stato sposato con una donna. La fortunata risponde al nome di Maria Schneider ed è un’attrice famosa in ogni angolo del globo per i ruoli interpretati in pellicole iconiche, come Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci.

Secondo Dagospia, Cristiano e Maria si sono sposati “in gran segreto“. I due hanno anche inciso un disco e “ogni sera cenavano insieme Milano“. Malgioglio e la Schneider si sono conosciuti durante un programma radiofonico in onda su Radio 1. In questo salottino, il paroliere intervistava le grandi dive dell’epoca, come Anita Ekberg, Brigitte Bardot e Liliana Cavani. Un giorno arrivò anche l’attrice transalpina e nacque una particolare alchimia.

“Non so perché, ma di me imparò a fidarsi. ‘Tu mi incuriosisci perché sei identico a me‘, mi disse. Non ho mai capito cosa volesse dire, fatto sta che accettò di farsi intervistare e nacque una bella amicizia. Si confidava con me, trascorrevamo il Capodanno insieme. Pensi che abbiamo addirittura inciso un disco insieme“, ha dichiarato Malgioglio in una vecchia intervista.

Malgioglio e Schneider: vere nozze o notizia fake?

Cristiano Malgioglio ha sempre parlato di Maria come una grande amica, ma non ha mai fatto intendere di averla sposata. E’ per questo motivo che sembra impossibile credere alla notizia di Dagospia. Al momento, il paroliere non ha smentito o confermato il chiacchiericcio. Resta il fatto che, anche se la Schneider è scomparsa nel 2011, il cantante l’ha sempre ricordata con affetto. “Non l’ho mai detto, ma probabilmente sarebbe stata la donna della mia vita. Forse è stato un amore platonico. Ogni volta che ci vedevamo io tremavo sempre“, ha dichiarato Cristiano in una vecchia intervista a Domenica In.

