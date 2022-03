Matteo Berrettini torna single: il campione e la collega Ajla Tomljanovic si sono lasciati. Almeno, questo è quanto si coglie dai social.

Storia d’amore al capolinea per Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic. I due, stando a quanto si può notare dai rispettivi profili Instagram, si sono lasciati: hanno smesso di seguirsi e sono addirittura scomparse le foto di coppia. Visto che si mostravano sempre affiatati, sembra assurdo che siano arrivati a dirsi addio in modo tanto turbolento e, soprattutto, in un momento professionale delicato, ovvero mentre si giocano gli Indians Wells Masters 1000.

Matteo Berrettini è tornato single: addio ad Ajla Tomljanovic

Ospite dell’ultimo Festival di Sanremo, Matteo Berrettini si era detto follemente innamorato della collega e fidanzata Ajla Tomljanovic. Oggi, a distanza di poco più di un mese da quel momento, un chiacchiericcio sempre più insistente sostiene che il tennista sia tornato single. I due facevano coppia fissa dal 2019 e, nelle varie interviste rilasciate in questi anni, parlavano di un grande affiatamento. Eppure, qualcosa deve essere successo. Matteo e Ajla hanno smesso di seguirsi su Instagram e lei ha addirittura eliminato tutte le fotografie che li ritraevano insieme.

Berrettini, dal canto suo, si è limitato a togliere il ‘segui’, ma ha lasciato in bacheca tutte le immagini di coppia. Per il momento, né la tennista e né tantomeno il collega hanno smentito o confermato la rottura. I dettagli social, però, sembrano averlo fatto al posto loro. D’altronde, nell’epoca in cui viviamo, un unfollow su Instagram equivale ad una firma di divorzio dall’avvocato.

Matteo Berrettini non può pensare all’amore: il lavoro viene prima

E’ bene sottolineare che Matteo è attualmente impegnato agli Indians Wells Masters 1000 e anche Ajla si trova in California. Mentre Berrettini è ancora in gara nel torneo, la Tomljanovic è stata eliminata. Pertanto, è lecito pensare che il campione non abbia tempo di occuparsi di semplici questioni sentimentali: in ballo c’è la sua vita professionale e non può permettersi di deludere i tantissimi fan.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG