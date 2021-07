Uniti dall’amore dalla stessa passione: il tennis. È il filo rosso che fa da colonna portante alla storia di Ajla Tomljanovic e Matteo Berrettini, e ora scopriamo chi è la fidanzata del tennista!

Ajla Tomljanovic è la splendida fidanzata di Matteo Berrettini, come lui campionessa del tennis. Scopriamo tutto quello che è emerso sulla sua vita, dalle origini alla grande storia d’amore che ha fatto sognare i fan! Lo sport li ha uniti, e lei è una star anche sui social: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia, comprese alcune piccole curiosità…

Chi è Ajla Tomljanovic e dove vive?

Ajla Tomljanovic è nata a Zagabria, in Croazia, sotto il segno del Toro, il 7 maggio 1993, ed è una tennista affermata. Naturalizzata australiana, non vive più nella sua terra d’origine (non è noto il luogo esatto) e la sua è una storia sportiva importante.

Nelle prove del Grande Slam ha guadagnato un posto ai quarti di finale a Wimbledon 2021, incassando, come best ranking, la posizione numero 39 nel 2019. È. figlia di Ratko, campione europeo di pallamano nel 1992 e nel 1993, e Emina Tomljanovic, di origini bosniache.

La vita privata di Ajla Tomljanovic

Non si hanno molte informazioni sul passato sentimentale della tennista. La sola cosa emersa con chiarezza è che, nel 2015, si era legata a un altro volto noto del tennis, il connazionale Nick Kyrgios, suo fidanzato per circa 2 anni. La loro storia d’amore si sarebbe interrotta bruscamente a causa di un tradimento di lui…

Ajla Tomljanovic e Matteo Berrettini

La storia d’amore tra Ajla Tomljanovic e Matteo Berrettini è iniziata nel 2019, galeotto il torneo di Wimbledon 2019. Lui avrebbe faticato parecchio prima di conquistarla, dedicandosi a un serrato corteggiamento! “Ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro al campo“, ha dichiarato il tennista a proposito della nascita della loro relazione… Sui social si mostrano spesso insieme, e la loro è un’intesa che appare davvero forte e profonda.

Altre 3 cose da sapre su Ajla Tomljanovic

– Ha iniziato a praticare sport all’età di 6 anni, concentrandosi sul tennis.

– Su Instagram è seguita da decine di migliaia di follower.

– Tra i suoi trionfi, la vittoria al Roland Garros 2014 contro l’allora numero 3 al mondo, Agnieszka Radwańska.

Fonte foto: https://www.instagram.com/ajlatom/