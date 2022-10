“Marita” e moglie, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi hanno raccontato la loro quotidianità di coppia al Corriere della sera, lasciandosi andare ad aneddoti sul loro amore e sulla gelosia sfrenata dell’attrice. La Grimaldi, infatti, ha confessato di essere molto possessiva nei confronti di Imma, tanto da diventare spesso protagonista di scenate di gelosia. L’ultima risale proprio a pochi giorni fa, in discoteca.

Elencando i difetti di Eva, Imma ha spiegato: “Il suo difetto? È una rompipa**e, gelosa, possessiva, arrogante: mi aggredisce subito!”. E, vista la grande gelosia della Grimaldi, l’ultima scenata l’ha vista scontrarsi con una donna, rea di essersi avvicinata troppo alla compagna.

“L’ultima scenata? Due settimane fa in discoteca. Stavo parlando con un’amica e lei ha fatto una sceneggiata da vaiassa napoletana – ha raccontato la Battaglia, cui ha fatto eco Eva – . Ho solo spinto quell’altra: le stava troppo vicino”.

Insomma, avvicinarsi a Imma Battaglia potrebbe esporre ad alcuni rischi se la Grimaldi dovesse interpretare male l’atteggiamento.

Se le due sembrano tuttavia molto affiatate, pare che Eva sia riuscita a mantenere solo un segreto con Imma: quello riguardante l’omosessualità di Gabriel Garko. “Quel segreto lo avrei portato nella tomba. Non era il mio, era di Gabriel”, ha sottolineato l’attrice.

