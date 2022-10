Fiocco rosa per Filippo Inzaghi e la compagna Angela Robusti: l’ex calciatore ha annunciato l’arrivo di una bambina.

In occasione del primo compleanno di Edoardo, primogenito di Filippo Inzaghi e Angela Robusti, la coppia ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio. La festa per la prima candelina del piccolo, dunque, si è trasformata in un gendereveal e il cielo si è colorato di rosa per l’arrivo di Emilia. Il tecnico della Reggina e la compagna, infatti, hanno deciso di svelare il nome scelto per la piccola, che dovrebbe nascere tra gennaio e febbraio.

Filippo Inzaghi e Angela Robusti annunciano la seconda gravidanza

“Nel giorno del primo compleanno di Edoardo annunciamo con gioia l’arrivo di un fiocchetto rosa nella nostra famiglia – ha scritto la coppia a corredo di alcuni scatti che raccontano la festa organizzata per il primogenito – .Ti aspettiamo tutti con tanto amore Emilia! E sei con noi solo da cinque mesi”.

Tantissimi volti noti e non si sono riversati sul profilo social della Robusti e di Inzaghi per far loro gli auguri per la gravidanza.

Prima di Angela, l’ex calciatore non aveva mai avuto relazioni durature e importanti al punto di costruire una famiglia. L’incontro con la Robusti, però, è stato fatale e tra loro l’amore è stato fortissimo fin da subito.

