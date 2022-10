C’è tensione a Cellino San Marco: l’antica faida tra Loredana Lecciso e Romina Power sarebbe riesplosa dopo la diffida a Domenica In.

Solo alcune settimane fa, Loredana Lecciso si accomodava negli studi di Domenica In per concedersi ad una intervista di Mara Venier. La conduttrice, però, la informò di aver ricevuto una diffida da parte di Romina Power, che impediva alle due e agli autori di fare il suo nome. La Venier apparve particolarmente infastidita, mentre la Lecciso si disse dispiaciuta per quanto accaduto.

“Romina sarebbe gelosa di Loredana”

Il settimanale DiPiù Tv ha raccontato gli ultimi avvenimenti riportando quanto dichiarato recentemente e lontano dalle telecamere da persone vicine a Loredana e dalla stessa compagna di Al Bano Carrisi.

“Al Bano è furioso. Romina del resto non è nuova a queste prese di posizione nei confronti suoi e della sua compagna – hanno fatto sapere persone vicine alla coppia – . Ma questa volta lo ha fatto davanti a milioni di persone e ha arrecato danno anche a se stessa e all’immagine romantica che il pubblico ha sempre avuto di lei”.

Secondo i ben informati, “Romina sarebbe gelosa di Loredana e non sopporterebbe l’idea di aver perso il ruolo di primadonna a Cellino”.

La diffida fatta pervenire a Domenica In, inoltre, avrebbe mandato su tutte le furie la Lecciso che, contattata dal magazine, ha commentato: “Si poteva evitare. Anche perché la signora non era stata assolutamente contemplata nel pensiero degli autori di Domenica In. C’è un limite a tutto e questa volta si è oltrepassato il limite”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG