Potrebbe aprirsi un nuovo capitolo nel caso Mark Caltagirone con l’incontro tra Pamela Prati ed Eliana Michelazzo al Gf Vip.

L’intervista rilasciata da Eliana Michelazzo a Verissimo è stata mostrata a Pamela Prati che, dopo aver ascoltato le dichiarazioni della ex manager, si è detta pronta a riabbracciarla qualora le mostrasse le prove della truffa ai danni di entrambe. Dopo l’appello della showgirl, la Michelazzo ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dicendosi pronta per un incontro nella casa del Gf Vip.

Eliana Michelazzo: “Io e Pamela bugiarde, ma non lucide”

“Pamela non ha capito il senso della mia intervista a Verissimo. Credo provi ancora odio nei miei confronti. Ma è un errore. Ha chiesto le prove per capire se io sia vittima quanto lei – ha spiegato Eliana – . Sono pronta a incontrarla, a guardarla negli occhi, a mostrarle queste prove e poi, nel caso, ad abbracciarla”.

Ribadendo di essere “stata vittima di un gioco al massacro” quanto lo è stata la Prati, la Michelazzo ha aggiunto: “Dobbiamo ammetterlo: siamo state bugiarde e dovevamo fermarci. Ma non eravamo lucide. Ci vogliono anni e anni di cure per capire, con l’aiuto di uno psicologo, dove volevamo arrivare”.

Le due non hanno più contatti da due anni, ma ora Eliana vorrebbe un confronto con la Prati. “[…]Mi ha bloccato ovunque e non ho più avuto modo di parlarle. Se oggi mi vedesse dinanzi ai suoi occhi, ripensando a quanto di bello abbiamo vissuto – perché non c’è stato solo il caso Mark Caltagirone – se ricordasse i bei momenti, potremmo ritrovarci”, ha detto, confermando la volontà di una riappacificazione.

Riproduzione riservata © 2022 - DG