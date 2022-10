I rapporti tra Shakira e Gerard Piqué non sono del tutto interrotti: lui è tornato dalla ex, in apprensione per la salute del padre.

La fine della storia tra Shakira e Gerard Piqué ha fatto molto chiacchierare. L’amore che sembrava indissolubile si è disintegrato davanti alle immagini che documentavano il tradimento del calciatore con una studentessa universitaria. Il cuore di Shakira si è frantumato e, dopo aver elaborato il dolore, la cantane colombiana ha anche dedicato una canzone al suo ex.

Il padre di Shakira in ospedale

Nelle ultime ore, però, pare che Gerard Piqué sia corso da Shakira dopo aver appreso la notizia del ricovero dell’ex suocero.

“Dopo la terribile rottura tra la coppia, tutto sembra indicare che Piqué e Shakira continuino a prendersi cura l’uno dell’altra”, ha scritto la testata spagnola E News.

Secondo il magazine, infatti, William Mebarak Chadid, padre di Shakira, è stato ricoverato in una clinica privata di Barcellona in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

La scorsa estate, l’uomo aveva subito un trauma cranico dopo un brutto incidente e aveva vissuto nella stessa casa della figlia a Barcellona.

In seguito alle precarie condizioni di salute, il padre della cantante è stato nuovamente ricoverato e Piqué avrebbe deciso di tornare dalla ex per sostenerla in questo momento di preoccupazione.

