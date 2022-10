La gravidanza di Vittoria Deganello sta facendo molto chiacchierare, soprattutto per la sparizione del padre della bambina, Alessandro Murgia.

Tra Vittoria Deganello e Alessandro Murgia c’è stata una relazione durata pochi mesi durante la quale la ex corteggiatrice di Uomini e Donne è rimasta incinta. Ai tempi della storia, lei finì nell’occhio del ciclone poiché, prima di iniziare a frequentarla, Murgia risultava legato alla storica compagna dalla quale aveva avuto già due figli. Pochi giorni fa, però, Vittoria ha annunciato di essere incinta di una bambina, ma ha fatto ben intendere che il padre se la sia data a gambe levate.

Vittoria Deganello, ex cognata la attacca

Intanto, nelle ultime ore, è approdata su Instagram la sorella di Alessandro Murgia, Nicole, immediatamente subissata di critiche per l’atteggiamento del fratello.

“Ricompari dal nulla su Instagram, non hai niente da aggiungere sulla triste, imbarazzante e irresponsabile scelta di tuo fratello? Che tristezza”, le ha scritto un utente sui social.

Agli attacchi del web, la sorella del calciatore ha replicato lasciando intendere che Vittoria Deganello non stia raccontando la verità.

“Neanche da tre ore sui social e già comincio a ricevere messaggi del genere – ha sbottato la Murgia – . Non parlerò di questa vicenda, non risponderò a nessun messaggio a riguardo. Dico solo una cosa. I social non sono la vita reale. Non parlo perché potrei far crollare palazzi. Tempo al tempo”.

