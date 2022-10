I rapporti tra Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizzon non sono mai stati buoni. La trasngender milanese ha più volte manifestato la sua antipatia nei confronti della modella, anche con frasi e dichiarazioni poco rispettose. Dopo averla tacciata di “portare iella”, la Ferruzzi ha rincarato la dose e si è lasciata andare ad un gesto che ha scatenato le polemiche della rete: vedendo la Pelizzon passare accanto a lei, ha sputato in segno di disprezzo.

Il video che narra il tristissimo episodio avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto strabuzzare gli occhi non solo ai fedelissimi spettatori del reality show, ma anche a Marco Bellavia.

L’ex volto di Bim Bum Bam, che ha abbandonato la Casa di Cinecittà in seguito ai problemi psicologici e agli atti di bullismo di cui è stato vittima, non ha potuto fare a meno di commentare l’accaduto.

Con un post su Twitter, Bellavia ha lanciato un appello al Gf Vip affinchè Elenoire venga squalificata dal programma così come accaduto per Ginevra Lamborghini.

“Dopo quel che ho visto Gf Vip voglio sbilanciarmi e consigliare Elenoire Ferruzzi squalificata. Il rispetto è la prima regola di una convivenza tra individui… – ha commentato Marco sui social – . Elenoire ha detto anche: ‘Nikita porta sfiga’. Si torna indietro di 60 anni. Non ci siamo proprio”.

