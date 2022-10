Cosa succede tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker? Il ritorno di fiamma non sembra possibile perché lui frequenterebbe un’altra…

Sono stati giorni di tira e molla, almeno per quanto riguarda l’andamento dei gossip sul loro conto. Parliamo di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker che sembravano essere tornati a vedersi in una sorta di “pace”. Invece, gli ultimi rumors dicono l’esatto opposto e accostano all’uomo una ex Dama di Uomini e Donne…

Tomaso Trussardi frequenta una ex di Uomini e Donne?

Tomaso Trussardi

Secondo le indiscrezioni riportate da Fanpage che cita Amedeo Venza, esperto di gossip, pare proprio che Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker non stiano pensando di tornare insieme. Anzi. L’uomo starebbe frequentando una donna che è ben nota al pubblico di Canale 5 avendo preso parte ad una vecchia edizione di Uomini e Donne trono Over.

Pare che la persona in questione sia Pamela Barretta, 38 anni pugliese. Come detto, la donna era diventata nota al pubblico della tv per la partecipazione al programma di Maria De Filippi nel 2020-21. All’epoca era uscita dalla trasmissione con Enzo Capo anche se poi le cose non erano andate bene.

Sarebbe lei che avrebbe appunto attirato l’attenzione di Trussardi. In queste ore, però, Venza ha pubblicato una storia su Instagram dove, in realtà, sembra un po’ smentire questo pettegolezzo. Infatti l’esperto di gossip ha scritto: “Mi state chiedendo da ieri chi sia la dama a cui scrive Trussardi. Vi posso dire che è del centro sud ma sta per trasferirsi fuori. Vi svelo solo le iniziali del nome: V…!”.

Che sia stato un messaggio per sviare l’attenzione dalla Barretta? Staremo a vedere cosa succederà o se ci saranno parole da parte dei diretti interessati.

Di seguito, invece, quella che era stata la risposta della Hunziker con un post su Instagram ai gossip che la volevano di nuovo con Trussardi:

