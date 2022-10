Tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è finita malissimo, e la giudice di X Factor non perde occasione per lanciargli frecciate di fuoco.

Ai tempi della storia tra Ambra e Massimiliano Allegri si parlava di matrimonio, ma l’epilogo dell’amore è stato tra i più turbolenti. Dal palco di X Factor, la ex ragazza di Non è la Rai ha fatto sapere di essere stata da una psicanalista per superare la fine dell’amore con l’allenatore, lasciando intendere che lui non si sia sempre comportato in modo onesto e rispettoso. Nelle ultime ore, però, sta facendo mormorare un’altra dichiarazione di Ambra che sembra essere destinata – ancora una volta – proprio all’ex.

Ambra e Allegri, un’altra frecciata per lui

Pronta per debuttare con i Live di X Factor 2022, Ambra si è concessa per una serie di svariate interviste che – volente o nolente – pongono domande curiose sulla sua vita privata.

Lei, però, non glissa sull’argomento, ma con fare ironico racconta, seppur in modo superficiale, sempre qualcosa di sé e della sua sfera sentimentale.

Ospite di Deejay Chiama Italia, Ambra ha spiegato come, al momento, il suo rapporto con i giudici di X Factor sia amichevole, ma non per questo lo sarà fino alla fine del programma. Il parallelismo con gli ex non si è fatto attendere.

“Ho intenzione di difendere molto il mio progetto e di essere stufa quando la situazione non girerà. Non mi siedo con l’idea di essere buona a tutti i costi. Per ora io e gli altri giudici siamo amici, spero di restare amica loro – ha commentato lei – . Sono rimasta amica di Francesco (Renga, ndr), dei miei ex… Ok, non tutti tutti gli ex, quello no“.

Il riferimento ai rapporti gelidi con Allegri è stato subito chiaro a tutti.

