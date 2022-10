Polemiche a Oggi è un altro giorno dove Memo Remigi è stato, di fatto, cacciato dopo presunte molestie ai danni di Jessica Marlocchi.

Ore di fuoco tra televisione e social dove Memo Remigi è finito al centro di una forte polemica dopo un presunto episodio di molesta ai danni di Jessica Morlacchi nel corso della trasmissione ‘Oggi è Un Altro Giorno’, programma condotto da Serena Bortone. Proprio la presentatrice, oggi, in diretta, ha spiegato come l’uomo sia stato escluso per un brutto gesto diventato di dominio pubblico. A Fanpage, però, l’84enne si è difeso dando la sua versione dei fatti.

Memo Remigi dà la sua versione dei fatti

Memo Remigi

Memo Remigi ha voluto subito dare una sua versione sull’accaduto: “Non c’è niente da spiegare, abbiamo sempre avuto un’atmosfera goliardica tra noi, tra gli affetti stabili, si scherza e ci si fa degli scherzi. È stato un gesto involontario”.

La spiegazione va poi avanti: “Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona”.

Sulla reazione della Morlacchi: “La Morlacchi, povera stella, è quella che più di tutti ha subìto questa cosa. Io mi sono scusato e mi dispiace che lei in questo caso sia un po’ la vittima di questa situazione. Io non avevo alcuna intenzione di metterla sul piano della volgarità e della violenza su di lei. È stata una cosa goliardica, ci si danno pacche sulle spalle e qualche volta anche sul sedere. Se guardiamo cosa succede per davvero in televisione, non mi sembra che sia stato questo grande scandalo”.

Di seguito il video con l’accaduto diffuso da un utente su Twitter:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG