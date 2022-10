Caos a Oggi è Un Altro Giorno: Memo Remigi non fa più parte del programma a causa di un terribile comportamento avvenuto nello studio.

Confusione nel salotto di ‘Oggi è Un Altro Giorno’, trasmissione di Rai 1 condotta da Serena Bortone. In queste ore si era sparsa la voce di uno spiacevole episodio che vedeva coinvolto Memo Remigi e Jessica Morlacchi. Oggi, giovedì 27 ottobre, è arrivata la conferma del tutto dalla conduttrice che ha spiegato come l’uomo non faccia più parte del cast del programma.

Memo Remigi via da Oggi è Un Altro Giorno: cosa è successo

Memo Remigi

Visti i tantissimi rumors scoppiati in rete sull’assenza di Memo Remigi dal programma del pomeriggio di Rai 1 ‘Oggi è Un Altro Giorno’, nella puntata di oggi, prima dell’inizio delle varie interviste con gli ospiti, Serena Bortone ha voluto rendere noto cosa sia accaduto, anche se non ha rivelato, per ovvie ragioni i dettagli.

“Da lunedì, Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato: in questo programma, in questa azienda e, per quanto mi riguarda, in nessun luogo. Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto riserbo ma ora che l’episodio è diventato pubblico sento di avere un dovere di sincerità, con voi, di esprimere solidarietà a Jessica, mia e della direttrice e dell’azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora”, le parole della conduttrice.

Da quanto si apprende, pare che l’uomo abbia palpato sul lato B Jessica Morlacchi e le immagini dell’accaduto sono diventate in breve tempo virali sul web.

Di seguito il post Twitter di ‘Oggi è un altro giorno’ con le parole di Serena Bortone sul caso:

Le parole di @serenabortone in apertura di puntata sull’assenza di Memo Remigi #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/UCGETDQE8Q — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) October 27, 2022

Di seguito quello che pare essere stato l’episodio incriminato:

Riproduzione riservata © 2022 - DG