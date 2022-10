Ballando con le Stelle, la lotta col tumore, il rapporto con figli e marito: Rosanna Banfi si racconta a 360° in una bella intervista in tv.

Ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, Rosanna Banfi ha parlato della sua esperienza a Ballando con le Stelle, programma di danza condotto da Milly Carlucci, ma anche e soprattutto della sua battaglia contro il tumore, i momenti difficili e come ha affrontato il tutto insieme al marito, la famiglia e i suoi più cari affetti.

Rosanna Banfi: il tumore e la famiglia

“La mia malattia e il rapporto con mio marito? Non è scontato che un partner stia con te. In questi anni ho sentito tante storie. Molti se ne vanno e magari tornano quando le te**e tornano normali, altri, per fortuna la maggior parte, restano. Mio marito si è rasato per me”, ha raccontato Rosanna Banfi parlando con Serena Bortone.

Ancora sul marito: “Come si dice in inglese? Caregiver. Lui è stato sempre con me. Mi ha accompagnato ovunque, alle cure. Non mi ha mai trattato da malata. Mi ha trattato da Rosanna, litigando, discutendo. Stiamo insieme da più di 30 anni ed è anche per questo. Lui è sempre stato così, ci punzecchiavamo. Alle volte mi chiedevo perché non mi trattasse ‘da malata’ ma ha fatto bene, è stato giusto ripeto”.

Spiegando come sia venuta a sapere della malattia: “Andai a fare un controllo e il medico, con molta semplicità, mi disse che avevo un nodulo da asportare. Così mi aveva detto il medico”.

La Banfi ha poi spiegato una aneddoto che le era capitato la sera stessa che aveva ricevuto la notizia: “Ricordo che c’è stato un momento, a cena, che Pietro, che era piccolo, mi ha detto ‘mamma, ma non è che hai un cancro?’. Lui l’aveva capito, o forse sentito”.

Sull’esperienza a Ballando con le Stelle e l’ultima prova con una coreografia dedicata proprio alla vittoria e alla lotta contro il turmore: “La prima telefonata che ho ricevuto dopo il balletto? Un delirio. Eravamo tutto felici. Sono stati tutti contenti in famiglia. Mi hanno fatto i complimenti”.

Di seguito un post Instagram di Ballando con le Stelle con uno scatto della donna e di Simone Casula, il ballerino che sta condividendo con lei l’esperienza al programma:

