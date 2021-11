Dal film Grandi Magazzini del 1986 con il padre Lino, alla vita privata e la lotta contro il tumore al seno: ecco chi è Rosanna Banfi!

Il suo cognome non è di certo sconosciuto nel mondo della televisione, infatti Rosanna Banfi è figlia del talentuoso e tanto amato Lino Banfi. I due, spesso, hanno recitato insieme, specialmente nei film degli anni Ottanta. Rosanna, attrice di talento proprio come suo padre, ha preso parte anche di molte fiction Rai. Ad oggi, è mamma, fa ancora l’attrice ed ha lottato contro un tumore al seno nel 2009. Scopriamo di più su di lei!

Chi è Rosanna Banfi: la biografia dell’attrice

Rosanna nasce a Canosa di Puglia il 10 aprile 1963, sotto il segno dell’Ariete. Cresce nella sua città natale insieme ai suoi genitori e suo fratello Walter a cui è molto legata. Dall’animo ribelle durante l’adolescenza e un padre molto severo con lei, Rosanna è oggi molto legata a Lino con cui ha anche lavorato, spesso, sia nel cinema che in televisione.

La passione per la recitazione è nata proprio grazie al padre, il quale ha deciso sin da subito di portarla con lei nel mondo dello spettacolo. I due hanno molte cose in comune: amano il mare, la Puglia e sono amanti del buon cibo pugliese.

Rosanna Banfi: dal matrimonio al tumore al seno

Di lei non si parla molto, se non del suo rapporto con il padre e dei film in cui ha recitato. Della sua vita privata, però, sappiamo che si è sposata nel 1992 con Fabio Leoni, attore e produttore di cui, però, non si sa molto. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Virginia nel ’93 e Pietro nel ’98.

A Dedicato ha detto di come si giudica come madre: “Difficile giudicarsi, ormai i figli sono grandi. Sono molto presente, mi rimproverano di non essere molto fisica, abbracciona, mia madre era così e quindi ho un po’ di difficoltà“.

Il suo nome è finito su tutti i giornali quando il padre ha parlato del cancro al seno durante un’intervista al programma La Vita in Diretta. Un brutto male che, però, è riuscita a sconfiggere con operazioni e chemioterapia. Dopo questa terribile avventura, Rosanna ha deciso di diventare testimonial per la prevenzione.

Chi è il marito di Rosanna Banfi, Fabio Leoni?

Come detto, non si sa molto su Fabio Leoni, anche perché lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo, come soggettista e sceneggiatore. Sui social non è presente, e non si riesce a carpire dal web nessun altra informazioni sui di lui.

La moglie ha raccontato il suo momento più bello con lui a Dedicato: “Ricordo il primo non bacio. Ci siamo piaciuti, amici ci hanno presentati, abbiamo passato insieme capodanno e quando ero convinto che lui rimanesse a casa mia dopo un incrocio di sguardi, ci rimasi malissimo, lui andò via“.

Dove vive Rosanna Banfi

Rosanna è nata in Puglia, ma è cresciuta praticamente a Roma, città dove ha frequentato scuole e accademie di teatro. Anche oggi, sebbene non sappiamo esattamente dove, Rosanna vive ancora nella Capitale.

Il suo amore per la terra pugliese, tuttavia, è davvero immenso, anche se Rosanna non riesce a tornarci spesso quanto vorrebbe:

“Sono sempre travolta dagli impegni, manco dalla Puglia da due anni e mi manca tanto“, ha raccontato durante una intervista a Domanipress.it “Vivendo a Roma da tanti anni non abbiamo più un appoggio a Canosa e non sempre è facile conciliare le ferie per tornarci. Papà invece ritorna spesso ed è andato a trovare questa estate amici e parenti…lui ha un attaccamento viscerale per la sua terra”.

Quanto guadagna Rosanna Banfi (e cosa fa)

Non conosciamo esattamente quanto sia il patrimonio di Rosanna, tuttavia oltre a recitare, Rosanna ha da qualche anno aperto un business in zona Prati, a Roma: una orecchietteria!

L’Orecchietteria Banfi, progetto ideato insieme al padre, è ispirata ai sapori e ai profumi della loro amata Puglia: un vero locale made in sud direttamente a Roma. A Dedicato, nel 2021, ha raccontato: “Sono ristoratrice con i miei figli, sono lì con la mia famiglia. Il ristorante è una cosa impegnativa poi quello che è successo con il lockdown… ce la stiamo mettendo tutta“.

Rosanna Banfi: 5 curiosità

-Rosanna, durante un’intervista con il Corriere, ha raccontato un episodio molto buffo riguardo il padre e il parto di sua madre: è stato proprio Lino a far partorire sua moglie e dopo essere venuta al mondo, il padre ha pensato di gettare la placenta nel gabinetto. Ovviamente, in questo modo ha intasato il bagno!

-Per un periodo è stata lei ad aggiornare i social del padre: quest’ultimo non sapeva usare lo smartphone fino a quando la figlia non ha deciso di regalargli un Iphone 7 Plus.

-Ha un profilo Instagram che, però, utilizza raramente.

-Il suo vero cognome (proprio come quello del padre) è Zagaria!

-Nel novembre 2021, insieme al padre, ha ballato in una delle puntate di Ballando con le Stelle.

