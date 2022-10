Il frontman dei Maneskin Damiano David ha subito la perdita del nonno. Durante l’ultimo concerto ha voluto dedicargli un bellissimo pensiero.

Sono state giornate difficili per Damiano David, frontaman dei Maneskin, che ha da poco subito la perdita di suo nonno. Un componente della famiglia al quale era molto legato come spesso sottolineato e come anche confermato sui social al momento di annunciare la sua dipartita. In queste ore l’artista ha voluto dedicargli un pensiero speciale direttamente dal palco dell’ultimo concerto.

Damiano David, la dedica per il nonno

Damiano David

Come anticipato, Damiano David ha dedicato un momento molto emozionante al suo compianto nonno e lo ha fatto nel corso dell’ultimo concerto tenuto in Messico, sul palco del Pepsi Center WTC.

Il frontman dei Maneskin, sulle note dell’ultimo brano, The Loneliest, è apparso molto emozionato e si è lasciato andare, appunto, ad un pensiero sentito: “Come molti di voi sanno, mio ​​nonno è morto un paio di giorni fa. La mia famiglia voleva suonare una canzone al suo funerale, quindi sono molto orgoglioso di dire che questa è l’ultima canzone che mio nonno ha sentito nella sua vita”.

Sarebbero queste le parole del cantante che sono state riferite dai fan che hanno assistito all’intensa esibizione del gruppo.

“Mi hai portato su quella Fiat 500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto buono e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere ‘il nonno del cantante’. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po’ piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo”, questa, invece, era stata la dedica e il pensiero al momento di annunciare la scomparsa del nonno.

Di seguito il post Instagram di whoopsee con le immagini dell’artista:

