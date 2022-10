Una triste notizia per Damiano David, cantante dei Maneskin: l’annuncio è arrivato con un post social molto toccante.

Un messaggio toccante e una foto. Così Damiano David, frontman dei Maneskin, ha annunciato di aver subito un pesante lutto in famiglia. Il ragazzo ha pubblicato uno scatto accompagnato da una didascalia strappalacrime che ha subito raccolto tantissimi messaggio di affetto e condoglianze.

Damiano David, lutto per il frontman dei Maneskin

Damiano David

Come detto, Damiano David è stato colpito da un grave lutto in queste ora. Infatti, il frontman dei Maneskin ha reso noto di aver perso suo nonno.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, il cantante si è lasciato andare ad una dedica molto emozionante con tanto di scatto del signore. “Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta”, ha scritto il cantante. “Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere ‘il nonno del cantante’.. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po’ piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo”, il suo commento social.

Parole che fanno comprendere come Damiano fosse davvero tanto legato a suo nonno. Nel giro di pochissimi minuti il messaggio dell’artista ha raccolto tantissimi like e commenti in segno di affetto a testimonianza di come anche in un momento di difficoltà come questo, l’artista possa contare sul proprio pubblico.

Di seguito il post Instagram del cantante con la foto del nonno:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG