Interessante intervista a 360° per Maurizio Costanzo che ha ripercorso alcune tappe della sua vita, professionale ma anche privata.

Intervista al Corriere della Sera per Maurizio Costanzo in occasione dell’uscita del suo libro ‘Smemorabilia/Catalogo sentimentale degli oggetti perduti’, edito da Mondadori e scritto con Valerio de Filippis. Il noto giornalista e volto della tv ha raccontato tantissimi aneddoti della sua vita, professionale e privata soffermandosi sul rapporto con i soldi ma anche sull’amore.

Maurizio Costanzo: i soldi, l’amore e tanto altro

Premesso che per Maurizio Costanza ci sia solo Maria De Filippi, l’uomo ha raccontato come tantissimi anni fa, quando l’adulterio era un reato, se la sia vista brutta: “Ora è sparito come reato penale, come fenomeno violentemente osteggiato. Decenni fa ebbi una storia con una donna sposata. Il marito sporse denuncia, arrivarono i carabinieri. Per fortuna eravamo vestiti. Fecero la famosa prova della mano sotto le lenzuola per vedere se il letto fosse caldo. La prova fallì, niente denuncia. Rimasi a piede libero. Che follia… Oggi l’adulterio di un tempo è l’occasione per un sorriso di smemoria”.

E a proposito di rapporti e di corteggiamento: “Sparito il corteggiamento? Tutto passa per il web. Ho l’impressione che oggi con i social la parola “detta” così funzioni meno. Il corteggiamento come lo intendo io si fa con la pazienza, le attenzioni, l’ascolto, nel far capire alla persona corteggiata che ti stai dedicando a lei in maniera esclusiva. Sono stato un corteggiatore tenace, insistere con garbo ma con determinazione può portare alla conquista. Senza mai, sia assolutamente ben chiaro, sfociare nella petulanza, nella barbarie della molestia”.

Sul suo rapporto con i soldi, poi, Costanzo ha detto: “Non ho mai voluto arricchirmi per il gusto di arricchirmi. Ho maneggiato somme anche ingenti. Ma alla fine il mio rapporto col denaro è minimo. Mi serve per vivere bene. Ma ne ho rispetto. Non lo spreco, non subisco il fascino dell’accumulo, non ho mai investito in speculazioni”.

Eppure all’inizio, con i primi guadagnai, l’uomo aveva fatto delle belle spese: “Con i primi guadagni mi comprai una Porsche. Non arrivavo nemmeno ai pedali. La usai pochissimo. Poi una MG e un’altra Porsche. Chissà perché, poi… non sono mai stato un vero appassionato di auto potenti”.

Di seguito un recente post Instagram con una apparizione proprio di Costanzo e di Maria De Filippi con la Littizzetto:

