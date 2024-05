Gag particolare tra Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci che in vista di Ballando con le Stelle hanno “pensato” a… Chiara Ferragni.

Sono già partiti i rumors su chi comporrà il prossimo cast di concorrenti di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci e, in questo senso, l’ultima gag che ha visto coinvolta la presentatrice e uno dei giudici storici, Selvaggia Lucarelli, ha dato adito ad altre speculazioni. A maggior ragione dopo che nei loro discorsi ci è finito un nome di grande impatto come quello di… Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni a Ballando? La gag Lucarelli-Carlucci

Selvaggia Lucarelli

Sembra davvero improbabile che accada ma Milly Carlucci ha insegnato a tutti che l’impossibile non esiste. E allora ecco che l’ipotesi Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle prende piede. Sebbene si tratti solo di una gag, per ora, il nome dell’imprenditrice digitale è stato accostato a quello della nota trasmissione Rai dopo che la padrona di casa, in collegamento con ‘La Vita in Diretta’, è stata stuzzicata da Selvaggia Lucarelli, storico giudice della trasmissione.

Nel corso del collegamento, la penna graffiante ha provato a “mettere in mezzo” la presentatrice che stava, in realtà, sponsorizzando un’altra trasmissione, ovvero L’Acchiappatalenti: “Milly, io ti avevo lasciato a Ballando con le Stelle con Monica Bellucci e adesso stai con il pulcino. Che cosa è successo?”, ha ironizzato prima di passare all’affondo. “Milly ce la facciamo ad avere Chiara Ferragni quest’anno a Ballando con le Stelle? Secondo me quest’anno ci dice di sì”.

Curiosa la replica della Carlucci: “Posso dire una cosa? Perché non la contatti tu e le chiedi di venire?”. Da qui, la chiosa della Lucarelli: “Sei proprio ‘infame’ Milly! Come ambasciatrice… l’hai scelta giusta. Dai Chiara vieni, ti tratteremo benissimo”.

Le ipotesi sul prossimo cast di concorrenti

Difficile, va detto, che la Ferragni possa dire di sì ma chissà. Intanto i nomi sul prossimo cast del vincente programma Rai si stanno già susseguendo. I primi rumors parlano di Pierpaolo Spollon, Francesca Fialdini, Piero Chiambretti e Fabrizio Biggio ma anche piste come Melissa Satta e Ornella Vanoni. Staremo a vedere chi vorrà prendere parte al bellissimo show condotto dalla Carlucci.