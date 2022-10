Fan agitati per alcun cambiamenti all’interno della band The Kolors: il frontman Stash ha spiegato cosa sta succedendo.

I The Kolors pronti a dei cambiamenti. L’addio di Daniele Mona, batterista, tastierista e percussionista del gruppo, ha fatto preoccupare tantissimo i fan della band che hanno subito ipotizzato allo scioglimendo dei volti noti capitanati dal frontman Stash Fiordispino. In queste ore, sui social, proprio il ragazzo ex Amici ha voluto dire la sua spiegando in prima persona cosa sta accadendo.

Stash spiega cosa cambierà nei The Kolors

Stash Fiordispino

Il frontman dei The Kolors, attraverso una storia su Instagram, ha cercato di spiegari ai tanti fan che, evidentemente, stavano mandando moltissimi messaggio ai componenti della band, cosa cambierà nel loro lavoro.

Stash, visto ad Amici anche in qualità di professore e giudice, ha postato su Instagram un video in compagnia degli altri due membri rimanenti della formazione, il batterista Alex Fiordispino e il bassista Dario Jacuzzi, dando la versione dei fatti.

Nel filmato, in cui appare la didascalia “#TheKolors Power Trio”, Stash ha detto: “Ci teniamo a ringraziare tutti i fan che ci stanno scrivendo con la paura che la band si stia sciogliendo. Tranquilli ragazzi, non ci stiamo sciogliendo. Semplicemente Daniele, tastierista della band per chi non lo sapesse, inizia un percorso diverso, a cui facciamo un grande in bocca a lupo. E noi torniamo alla formazione chitarra, basso e batteria”.

Insomma, i The Kolors non si stanno sciogliendo e si preparano a nuovi progetti. Semplicemente con un team ridotto.

Di seguito, invece, un recente post su Instagram del gruppo durante un concerto:

