Nuovi rumors sulla partecipazione di Pamela Prati al GF Vip di quest’anno. Si parla di cachet importantissimo e non solo…

Tra i volti più “importanti” del GF Vip di quest’anno c’è sicuramente quello di Pamela Prati che, dopo l’esperienza passata nella Casa, ha avuto una nuova occasione per mettersi in gioco e cercare di far dimenticare il caso Mark Caltagirone. Quella che è stata ridefinita sul web “operazione pulizia”, però, non sembra stia andando proprio bene…

Pamela Prati: cachet al GF Vip e non solo…

Pamela Prati

Ad analizzare l’esperienza bis di Pamela Prati al GF Vip è Dagospia e nello specifico Giuseppe Candela nella sua rubrica ‘A Lume Di Candela’.

“Come mai Signorini ha gestito in maniera così disastrosa il caso Prati al GFVip, assecondando la debolissima versione della fu primadonna del Bagalino?”, si è domandato il giornalista di Dago. “Tutta colpa di una pioggia di condizioni contrattuali, avvocato presente in studio. In precedenza c’era stata una richiesta danni da parte della showgirl dicono di milioni di euro. Sì, milioni di euro. Prima dell’ingresso nella casa il ritiro delle querele e le puntate di Live Non è la d’Urso scomparse da MediasetPlay”.

Nell’analisi di Candela, ecco anche un particolare retroscena, per ora solo rumors, riguardo il cachet della Prati per prendere parte al reality: “A proposito di Pamela Prati, molto si chiedono: ha accettato di partecipare al reality per un compenso importante? A Cologno Monzese c’è chi parla di circa 30 mila euro a settimana, non è difficile immaginare che la showgirl per mancanza di show possa aver ottenuto per la sua operazione pulizia (se ciao core…) questa cifra”.

Come se non bastasse, poi, un’altra indiscrezione: “Restando in tema cachet. Stando alle nostre fonti avrebbe partecipato gratis a Verissimo l’ex agente Eliana Michelazzo. In studio aveva accennato anche ai suoi debiti… Dopo Pratiful 2 in arrivo Pratiful 3? Nulla di certo ma una società di produzione (legata a un sito) sta provando a realizzare un documentario da piazzare a Netflix. Il progetto partito a razzo starebbe ora affrontando parecchi problemi”.

Di seguito un post Instagram del GF con la Prati protagonista:

