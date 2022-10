Coreografo e ballerino tra i più apprezzati del panorama internazionale, Luca Tommassini non ha avuto un’infanzia felice a causa di un padre violento.

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno insieme alla madre, Lina, Luca Tommassini ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera nella danza, senza mai dimenticare l’amore profondo che lo lega alla mamma e ai fratelli. È stata proprio la donna, che lui ritiene la più importante della sua vita, ad assecondare il desiderio di ballare, anche a costo di scontrarsi con un marito violento che più volte l‘ha mandata in ospedale.

Luca Tommassini: “Mamma in ospedale per le botte di mio padre”

Nel salotto Rai, il coreografo che ha affiancato star del calibro di Laura Pausini e Madonna, ha raccontato l’infanzia difficile e di stenti a causa di un padre troppo violento.

Affiancato dalla mamma Lina, Tommassini ha ricordato alcuni degli episodi più brutti accaduti in famiglia quando era solo un bambino.

“Mio padre usava molto le mani e mandò diverse volte mia madre in ospedale – ha rivelato – . Una volta mi tirò in faccia un posacenere di cristallo, di quelli anni 70, quadrati. Non parlai per settimane. Mi portarono da uno psicologo per superare questo mutismo: ovviamente di nascosto da mio padre”.

Il padre di Luca era anche contrario al fatto che lui ballasse e il giorno che scoprì che frequentava una scuola di danza, lui e la madre hanno temuto il peggio.

“Il giorno che scoprì che mi ero iscritto alla scuola di ballo, venne a pranzo, per rimproverarci. Mia madre iniziò a difendermi – ha raccontato – . Lui stava urlando, prese una bottiglia d’acqua di vetro, la spaccò contro un muro e andò contro mamma. Io mi misi in mezzo e per la prima volta gli urlai in faccia: Vattene, vattene!’. Finché non se ne andò”.

Spesso senza soldi perché il padre non ne lasciava alla famiglia, Luca Tommassini ha imparato dalla madre a non abbassare mai la testa e, oggi che è un uomo ricco e famoso, resta legatissimo alle persone a lui più care.

Riproduzione riservata © 2022 - DG