Hanno scatenato l’ira di Silvia Slitti le battute di Ambra Angiolini sull’acquisto delle case con i diritti di T’appartengo: si torna a parlare dello sfratto.

Settimane addietro, Silvia Slitti, wedding planner e moglie di Pazzini, lanciava pesanti accuse nei confronti di Ambra Angiolini che, stando a quanto riportato, occuperebbe la sua casa milanese nonostante un contratto di affitto scaduto lo scorso giugno. La Slitti è tornata ad attaccare la giudice di X Factor dopo le battute ironiche di quest’ultima sull’utilizzo del suo brano T’appartengo da parte delle ministra Bernini. “Se avessi messo degli avvocati da piccola ora con i diritti potevo comprarmi delle case”, ha scherzato Ambra.

Silvia Slitti, duro attacco contro Ambra Angiolini

L’ironia della Angiolini, però, non è affatto piaciuta a Silvia Slitti, ancora in attesa che la casa in zona Moscova le venga restituita.

Al momento, nonostante un contratto di affitto scaduto e il documento di sfratto, Ambra vivrebbe ancora nel plurilocale milanese con la figlia Jolanda.

Alle dichiarazioni dell’ex di Non è la Rai, quindi, la Slitti ha reagito indignata. “Senza parole. Era meglio, così magari non stava a casa nostra – ha sbottato su Instagram – . Sì, è ancora a casa nostra. Sì, è una situazione folle. Sì, è la verità. E sì non ha vergogna”.

Al momento, Ambra ha scelto la via del silenzio. La questione è stata affidata agli avvocati.

