Silvia Slitti è una organizzatrice di eventi toscana, figlia di imprenditori di un famoso brand di cioccolato. Scopriamo alcune curiosità sulla moglie di Pazzini.

Silvia Slitti è un’imprenditrice e organizzatrice d’eventi, in particolare matrimoni, conosciuta anche per essere la compagna dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini. La donna è titolare di un’azienda di eventi con progetti di lavoro sia in Italia che all’estero, è toscana e la sua famiglia è un grande nome del mondo dell’imprenditoria, in particolare nel campo del cioccolato. Wags, imprenditrice, ex del TG4 e formazione da interior designer, ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei, anche sulla diatriba scoppiata con Ambra Angiolini per una casa in affitto.

Chi è Silvia Slitti, la biografia

Nata nel mese di dicembre del 1984, toscana, Silvia Slitti è nata in una famiglia di imprenditori. Se il suo cognome vi dice qualcosa è perché conoscete l’azienda di famiglia, la Slitti – Cioccolato e Caffè, un marchio famoso in Italia e all’estero.

Da piccola era soprannominata “una piccola donna” perché trascorreva il suo tempo a provare gli abiti della madre e a disegnare abiti, case e mobili. A soli 19 anni comincia il suo percorso in giro per l’Italia: da Bergamo a Firenze, da Genova fino a Milano.

Ha studiato presso un’accademia di interior design. Un’esperienza formativa importantissime che le permette di mostrare il suo innato talento. Ha lavorato per l’impresa di famiglia come PR e organizzatrice di eventi. Non solo, come interior design si è occupata di arredare diverse case in Toscana e Lombardia. Ha lavorato anche per poco all’interno del TG4.

La svolta professionale arriva nel 2012 quando crea la Silvia Slitti Luxury Services, un’azienda che nel giro di pochi anni si trasforma in un vero e proprio punto di riferimento nel settore del Luxury Events.

La vita privata di Silvia Scitti

Nella vita di Silvia c’è spazio non solo alla carriera, ma anche all’amore. Silvia Slitti è sposata con Giampaolo Pazzini. Un amore importante: 10 anni di fidanzamento fino al fatidico sì celebrato il 9 luglio del 2011 presso la Casta Diva di Blevio sul bellissimo Lago di Como.

Nello stesso anno la coppia ha un figlio: si tratta di Tommaso Pazzini nato il 27 dicembre del 2011.

Chi è il marito di Silvia Scitti, Giampaolo Pazzini?

Giampaolo Pazzini, classe 1984 come la moglie, è un ex calciatore che ha poi preso il patentino per diventare allenatore. Tra le squadre in cui ha giocato c’è Fiorentina, Sampdoria, Inter, Milan e Verona, senza dimenticare la Nazionale.

Silvia Scitti e Ambra Angiolini: la vicenda della casa

Nel settembre del 2022 la Scitti è intervenuta sui propri social raccontando che Ambra Angiolini, non facendone mai il nome però, avrebbe continuato a vivere in una casa a Milano di sua proprietà anche dopo i 10 mesi stabiliti dal contratto. Infatti la moglie di Pazzini aveva acquistato la casa per trasferirsi, ma poi con l’arrivo della pandemia ha puntato all’affitto, ottenuto proprio dalla cantante.

I legali della Angiolini hanno poi risposto all’attacco della Scitti: “Le notizie come diffuse nei post pubblicati sui social e ripresi da ulteriori network, notizie riportate in modo distorto e inappropriato con riferimento a una vicenda strettamente personale di cui si stanno occupando i legali delle parti coinvolte“.

Silvia Slitti: 3 curiosità

– Ha un cane, un barboncino di nome Stella, che posta su Instagram regolarmente.

– H organizzato diversi matrimoni di calciatori: da quello di Ignazio Abate ad Andrea Belotti ad esempio

– Nel 2017 è una delle protagoniste del docu-reality “Le Capitane” trasmesso su Spike Tv, canale di cui Christian Vieri è l’ambassador!

