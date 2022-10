Curiose parole di Federica Pellegrini che dopo aver chiusi la grandissima carriera ha visto il suo corpo modificarsi in modo particolare…

Torna a parlare Federica Pellegrini e lo fa dopo aver detto basta alle gare in piscina e soprattutto dopo essersi sposata col suo Matteo Giunta. La Divina, prossima a prendere parte alla nuova edizione di Pechino Express, si è raccontata a Grazia svelando alcune curiosità sul suo fisico…

Federica Pellegrini e il fisico che cambia

FEDERICA PELLEGRINI

Federica Pellegrini ha spiegato gli effetti di aver cambiato decisamente routine dopo l’addio alle vasche: “In questo primo anno ho vissuto di rendita. Il mio terrore era che il mio metabolismo cambiasse radicalmente da un giorno all’altro, invece si è adeguato molto. Facendo meno attività, anche la fame si è attenuata rispetto a prima, quindi il mio peso è rimasto lo stesso. Però un conto è allenarsi tutti i giorni, facendo palestra tre volte la settimana e acqua 10 volte, un conto è farlo due, tre volte la settimana o quando riesci”.

La Divina ha spiegato i cambiamenti del suo fisico: “Il corpo cambia dal punto di vista muscolare. A un certo punto il mio seno ha cominciato a diventare più rotondo e mi ha spiazzata. Non facendo più palestra, non girando più le braccia in acqua (cosa che porta ad avere un pettorale molto sviluppato, portandosi via un po’ del seno naturale) dopo tre, quattro mesi dalla fine delle gare mi sono stupita: ‘Cavoli, adesso ho un seno! Incredibile!’”.

Di seguito il post Instagram della ex nuotatrice con la copertina di Grazia:

Riproduzione riservata © 2022 - DG