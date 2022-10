Bellissima, anche con le sue “imperfezioni”. Miriam Leone pubblica sui social un primissimo piano e manda un messaggio ai suoi fan.

Una foto senza filtri e senza trucco per Miriam Leone che quest’oggi ha scelto di mostrarsi al naturale per mandare un messaggio body positive ai suoi fan. Curiosamente, poi, tra i commenti alla foto, è apparso uno davvero speciale…

La foto e il messaggio di Miriam Leone

Miriam Leone

“Mostrarsi senza filtri ai tempi dei social è un atto magico. Mostrarsi imperfetti un super potere per essere liberi dalle migliaia di specchi riflessi che ci vorrebbero perfetti”. Sono state queste le primissime parole di Miriam Leone che accompagnano una sua foto, un primissimo piano, di lei senza trucco.

Nel suo post, l’attrice ha proseguito spiegando: “Stamattina mi sono fatta questa foto appena sveglia dopo una notte sul set con trucco effetti speciali,ancora tutta stropicciata dal sonno,ma trovo utile condividere naturalezze e imperfezioni per aiutarci a riprenderci il nostro potere di essere umani, per abbracciare le nostre comuni fragilità”. E ancora: “Siamo anche questo. Piccolo reminder quotidiano mentre la luce di Palermo mi riscalda”.

Le sue parole hanno colto nel segno conquistando tantissimi like e commenti. Tra questi anche quello di suo marito, Paolo Carullo, che ha lasciato una emoticon di un cuore.

Scorrendo poi tra le foto recenti della donna, è possibile, ai più attenti, osservare pure il punto vita e in generale il ventre che, in queste settimane, era stato protagonista di rumors su una presunta gravidanza. Sul tema, però, ad oggi pare non esserci nulla di veritiero e concreto.

Di seguito il post Instagram dell’attrice:

