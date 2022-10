Il commento di Vittorio Sgarbi dopo l’indignazione generale per le due modelle di Onlyfans che si sono fotografate agli Uffizi.

In abiti succinti e col seno praticamente fuori dentro gli Uffizi. Parliamo di due modelle di Onlyfans che nelle scorse ore sono diventate virali per essersi fotografate nel noto Museo di Firenze con pochi indumenti e con trasparenze proibite. Le due ragazze, Alex Mucci e Eva Menta, hanno generato grande polemica trovando tanti pareri negativi verso il loro atteggiamento ritenuto dai più inappropriato. Ben diverso, invece, il commento e il parere di Vittorio Sgarbi che, da critico d’arte, ha spiegato come, invece, queste foto sarebbero potute essere un’occasione culturale per attirare le persone ai musei.

Vittorio Sgarbi e le modelle di Onlyfans agli Uffizi

Vittorio Sgarbi

Dopo aver rimosso le foto dai social, le due modelle di Onlyfans hanno fatto i conti con moltissimi pareri negativi verso il loro comportamente. Non quello, però, di Vittorio Sgarbi che su Facebook ha spezzato una lancia per loro: “Due influencer seminude agli Uffizi? Non capisco dove sia lo scandalo. Queste due ragazze andrebbero utilizzate (e non osteggiate) se la loro popolarità (sono seguite da 10 milioni di persone) servirà a portare più visitatori nei musei”.

Un concetto ripreso anche in una breve dichiarazione rilasciata a Leggo.it: “Hanno fatto benissimo, io sono con loro. Non vedo cosa ci sia di male. Anzi, devo dire che sono più belle loro della Venere di Botticelli. Il museo degli Uffizi ha sbagliato a indignarsi. Avrebbero dovuto studiare un modo per guadagnare, magari dividendo i proventi. La Ferragni ha aperto la strada in passato e loro l’hanno semplicemente innovata. Si chiama comunicazione”.

Parole che indubbiamente sono destinate a far parlare, come d’altronde quasi tutte le dichiarazioni colorite dell’uomo su i temi più pungenti dell’attualità.

Di seguito il post Facebook del critico d’arte:

Riproduzione riservata © 2022 - DG