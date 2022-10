Parla Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi e mamma di Giulietta. L’amore, il rapporto di coppia e i progetti futuri.

Francesca Sofia Novello si racconta a Grazia e parla a 360° della sua storia d’amore con Valentino Rossi. La modella, diventata di recente mamma di Giulietta, ha parlato di come la vita sia cambiata con la piccola ma anche di come abbia trovato il giusto equilibrio per portare avanti ogni aspetto, anche lavorativo.

Francesca Sofia Novello: Valentino Rossi, Giulietta e i sogni

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello ha raccontato subito di come sia riuscita, fortunatamente, ha trovare subito un equilibrio tra famiglia e impegni: “Faccio scelte mirate, perché non voglio trascurare mia figlia e il mio fidanzato. Crescere Giulietta mi occupa, ma nello stesso tempo voglio essere una mamma in carriera”.

Sull’amore con Valentino Rossi, la modella non nasconde di avere davvero gli occhi a cuoricino: “Valentino è il mio compagno di vita, il mio complice in tutto. Vediamo dove ci porterà la vita”, ha detto parlando in tema nozze che, ad oggi, non sono in calendario. “Non avevamo programmato di diventare genitori così in fretta, ma ora siamo felicissimi. Non sapevo che diventare mamma fosse un dono così meraviglioso: è come nascere una seconda volta. Giulietta ha dato un senso a tutto. Ha unito ciò che Valentino e io siamo: non pensavo di poter provare un sentimento così forte verso qualcuno che ti stravolge così tanto la vita, in positivo”.

Un passaggio, poi, anche sui suoi sogni professionali: “Ho un sogno: creare il mio marchio e diventare imprenditrice come mia madre”. E se abbia già delle idee: “Sì, magari una linea giovane e una per bambini. Già vesto Giulietta come una piccola me, con felpa e sneakers”.

