Nella serata di ieri, 27 ottobre, uno squilibrato ha accoltellato alcuni passanti all’interno del centro commerciale Milanofiori di Assago: tra le vittime un calciatore del Monza.

Il calciatore spagnolo, Pablo Marì, si trovava all’interno del centro commerciale di Assago teatro di un raptus violento da parte di un uomo, poi fermato dai carabinieri. Lo squilibrato, utilizzando un’arma, si è avventato contro cinque passanti – di cui uno deceduto durante il trasporto in ospedale – e tra questi vi era anche il calciatore che milita nel Monza.

Le condizioni di Pablo Marì

Lo sportivo, che si trovava nel centro commerciale insieme alla moglie e al figlio, è stato colpito alla schiena, ma la sua situazione non è grave

Trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano, Pablo Marì è stato raggiunto dall’amministratore delegato del club brianzolo, Adriano Galliani, e dal tecnico Raffaele Palladino.

“Oggi ho avuto suerte – ha detto il calciatore al dirigente del Monza – perché ho visto una persona morire davanti a me. Ero con il carrello con dentro il mio bambino, ho sentito un dolore atroce alla schiena. Dopodiché ho visto quest’uomo accoltellare una persona alla gola, davanti a me”.

Lo sportivo verrà operato alla schiena nella giornata di oggi, 28 ottobre, e Galliani ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute. “Ha riportato una ferita abbastanza profonda sulla schiena che però non ha toccato organi vitali come polmoni o altro – ha spiegato al Tg2 – . Non è in pericolo di vita, certamente ha problemi ma dovrebbe riprendersi rapidamente nonostante qualche muscolo lesionato”.

“Caro Pablo, siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto”



Adriano Galliani — AC Monza (@ACMonza) October 27, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG