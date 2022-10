Nuovo infortunio nella sala prove di Ballando con le stelle: Gabriel Garko si è fatto male ad un braccio ed è stato trasportato presso Villa Stuart.

Gabriel Garko è uno dei concorrenti più applauditi di questa edizione di Ballando con le stelle. L’attore, in coppia con Giada Lini, sta dimostrando di avere grande talento ma, nelle ultime ore, un temporale si è abbattuto su di lui: vittima di un infortunio in sala prove, potrebbe salutare definitivamente il palcoscenico dello show del sabato sera di Rai 1.

Gabriel Garko a rischio: l’annuncio di Milly Carlucci

Ad annunciare quanto accaduto nella sala prove di Ballando con le stelle è stata Milly Carlucci che, attraverso una comunicazione su Twitter, ha spiegato quanto successo a Garko.

“C’è una comunicazione importante da fare. Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le Stelle – ha esordito la conduttrice – . Durante le prove Gabriel Garko si è fatto male ad un braccio in una maniera che ci è subito apparsa abbastanza seria”.

Viste le condizioni di Gabriel, sin da subito preoccupanti, l’attore è stato trasportato a Villa Stuart. “Lui adesso è nelle mani dei medici che ci devono dire come potremo gestire questa brutta situazione – ha spiegato la Carlucci – . Chiaramente da parte nostra per lui c’è l’affetto più grande e il più grande in bocca al lupo, questo è ovvio. Noi sicuramente vogliamo vedere Gabriel qui con noi sabato e lo aspettiamo. Però attendiamo sviluppi e aggiornamenti”.

La presenza di Gabriel Garko allo show di sabato 29 novembre prossimo, dunque, potrebbe non essere certa.

