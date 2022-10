Botta e risposta tra Nikita Pelizon e la madre attraverso le telecamere del Gf Vip. Intanto la sorella Jessica spezza una lancia a favore dei genitori.

Il rapporto tra Nikita Pelizon e i genitori non è quasi mai stato ottimo. La concorrente del Gf Vip ha vissuto con difficoltà il credo della madre e del padre, Testimoni di Geova, che hanno costretto – finché è stato possibile – i figli a crescere secondo le regole della loro religione. Nelle ultime ore ha fatto molto discutere la replica della madre di Nikita, accusata di aver nutrito lei e i fratelli con cibi pronti perché non amava cucinare. La signora ha risposto via social e Alfonso Signorini ha permesso alla Pelizon di controbattere.

Nikita, l’appello alla madre dal Gf Vip

“Con mia mamma ho sempre avuto un rapporto di questo tipo – ha spiegato la modella – . Lei parla sui social per parlare con me. Ogni tanto ci sono dei chiarimenti, ma poi torna la pioggia. Mi è già successo di vivere una situazione simile con la mia seconda convivenza, all’epoca scriveva direttamente al mio ex”.

La Pelizon, però, ha voluto lanciare un appello alla madre affinché si possano ritrovare per un confronto non appena lei sarà fuori dalla casa.

“Mamma, io ti amo. Grazie a te ho imparato a fare il ragù. Non puoi però negare che mangiavamo i würstel crudi – ha replicato – . Mi avrebbe fatto piacere avere una mamma più presente ma va bene così, conosco l’infanzia che hai avuto. Non scrivere sui social. Piuttosto, scrivi una bella lettera e, quando esco, la leggiamo insieme”.

Intanto, dal profilo Facebook, la sorella di Nikita, Jessica, ha spezzato una lancia a favore dei genitori e si è detta stanca del gossip che si è scatenato intorno alla sua famiglia.

“Ho fatto tanta fatica per raggiungere l’equilibrio che ho personale e familiare, questa situazione ci ha sbattuto in un tritacarne… – ha esordito sui social – . Da una parte ci sono mamma e papà che credono di aver fatto del loro meglio e hanno grosse difficoltà a vedere gli errori che hanno fatto[…] Però hanno fatto anche molte cose buone […]”.

“Ora le nostre vite e tutte le cose private stanno diventando pubbliche, lei al GF ha la psicologa disponibile ogni giorno, noi qui fuori no – ha continuato Jessica, lanciando un appello a tutti gli spettatori del Gf Vip – […]Vi chiedo cortesemente di portare rispetto alla nostra famiglia e di capire che questa situazione per noi non è facile […]”.

Devo ammettere che sono stanca di tutto questo gossip.Ho fatto tanta fatica per raggiungere l'equilibrio che ho… Posted by Jessica Pelizon on Wednesday, October 26, 2022

