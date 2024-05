Successo nel lavoro e a quanto pare anche nella vita privata. Angelina Mango ha raccontato alcune delle recenti novità in tema amore.

Una carriera in ascesa, quella di Angelina Mango che dopo aver vinto la categoria canto ad Amici e giunta a Sanremo e ha trionfato. Lo stesso successo in ambito lavorativo sembra essere arrivato anche nel privato. Al netto di qualche rumors, la giovane cantante sembra essere molto felice con Antonio Cirigliano con cui è di recente andata a convivere, come da lei stesso raccontato a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Angelina Mango, l’amore e la convivenza

Angelina Mango

Angelina ha raccontato a Tv, Sorrisi e Canzoni di aver cambiato, di recente, le sue abitudini: “Vivo a Milano con il mio fidanzato”, ha detto. La decisione della convivenza, a quanto pare, era nell’aria da un po’ e alla fine si è decisa spostandosi in zona Navigli lasciando la dimora in cui viveva con sua madre e suo fratello.

Per la ragazza sono quindi arrivate nuove abitudini e quotidianità: “Visto che non riesco mai a stare ferma, quando mi capita mi piace dedicarmi alla casa”, ha raccontato l’artista. “È importante prendersi cura del proprio spazio vitale”. E così per lei e Antonio è iniziata una nuova avventura che speriamo possa proseguire a gonfie vele.

Le parole per Maria De Filippi

Durante l’intervista, anche in ottica Eurovision, alla Mango è stato chiesto quale sia, ora, il suo rapporto con Maria De Filippi che, di fatto, l’ha lanciata in tv con Amici: “Abbiamo mantenuto un bel rapporto, per me è importante: quando qualcuno che stimi così tanto ti sostiene, ha un altro valore. Anche se è impegnatissima, riesce a trovare del tempo per pensare a me e mandarmi un messaggio”.

La stessa Queen di Mediaset aveva fatto, di recente, un grande in bocca al lupo alla cantante per la sua partecipazione all’Eurovision 2024 che vedrà appunto la giovane artista protagonista dopo la vittoria a Sanremo a febbraio con ‘La noia’.

