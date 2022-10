I rapporti tra Nikita Pelizon e i genitori non sono buoni e, dopo alcune dichiarazioni della modella al Gf Vip, la madre ha reagito furiosa.

Nikita Pelizon ha avuto modo di raccontare davanti alle telecamere del Gf Vip l’infanzia e l’adolescenza vissute tra religione e regole molto rigide. Figlia di Testimoni di Geova, la modella ha deciso di scappare da casa a 16 anni quando le venne imposto un matrimonio combinato. Le rivelazioni della Pelizon, però, sono proseguite e, in confidenza con alcuni coinquilini, ha raccontato come i genitori la trattavano.

La madre di Nikita la accusa: “Bugiarda”

“Mia mamma non amava cucinare. Cucinava solamente quando c’era mio padre a pranzo o a cena. Quando lui non c’era lei mi veniva a prendere a scuola, se si ricordava, e con due tramezzini presi al supermercato andavamo al parco giochi a mangiare sugli scivoli – ha detto la concorrente del Gf Vip – . Oppure andavamo a casa, prendeva due wurstel di quelli confezionati, non li scaldava, li metteva sul piatto, senape, ketchup e si mangiava quello”.

Le sue parole, però, hanno scatenato la reazione della madre che, via social, ha replicato infastidita. “Sto cucinando minestra di lenticchie e arrosto di vitello (per chi si chiede se qui viviamo di wurstel crudi e tramezzini!)” – ha scritto in un post, per poi proseguire – “Siamo tutti buoni o cattivi, dipende solo da chi racconta la favola”.

“Consolati Pinocchio, in giro c’è tanta gente molto più bugiarda di te”, ha continuato a condividere sui social la donna.

Chissà se lei e Nikita potranno avere un confronto nella casa del GF Vip.

