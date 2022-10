Luigi Berlusconi, figlio di Silvio, e Federica Fumagalli stanno per diventare di nuovo genitori. Il leader di Forza Italia sarà ancora nonno.

La famiglia Berlusconi è quasi pronta per accogliere un nuovo membro. Molto presto Luigi Berlusconi e sua moglie Federica Fumagalli daranno alla luce il loro secondo figlio. Per nonno Silvio sarà “l’ennesimo” – in senso positivo ci mancherebbe – nipote…

Berlusconi, la famiglia si allarga

Luigi Berlusconi

La famiglia Berlusconi si appresta a festeggiare una new entry. Infatti, molto a breve, Luigi, l’ultimo figlio di Silvio e Veronica Lario, diventerà padre per la seconda volta.

La conferma di come l’arrivo del piccolo bebè sia ormai imminente è arrivata anche da Chi Magazine che ha pubblicato in esclusiva degli scatti di Federica Fumagalli, moglie di Luigi appunto, per le vie di Milano col pancione in compagnia di un’amica.

Dalle foto reperibili online, e rese note dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, si nota l’evidente pancione della giovane ragazza che si è mostrata sorridente e pronta a diventare mamma bis.

Inoltre, pare proprio che il piccolo in arriva sia un maschietto. Dopo Emanuele Silvio, il primogenito della coppia venuto alla luce nel luglio 2021, Luigi e la sua Federica avranno un altro bambino.

Grande gioia, ne siamo sicuri, in casa Berlusconi con nonno Silvio che potrà quindi abbracciare un altro nipote, quello che, se non ci sbagliamo coi i calcoli, dovrebbe essere il quindicesimo…

Di seguito, invece, un post Instagram di una fanpage della famiglia dove è possibile vedere i futuri genitori bis con il nonno e la sua compagna:

