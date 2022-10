Discussione ad Amici di Maria De Filippi tra i due professori di ballo Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Ecco cosa è successo.

Scintille tra professori ad Amici. Protagonisti Alessandra Celentano e Raimondo Todaro che in queste ore hanno discusso in modo molto animato per giunta davanti agli studenti. Sui social della trasmissione sono presenti anche le immagini andate in onda in tv.

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: lite ad Amici

Raimondo Todaro

Come detto, c’è stata alta tensione tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Tutto nasce da un compito che il professore di danza ha deciso di assegnare a Gianmarco, ballerino della Celentano.

Se in un primo momento, la discussione fra i due prof sembrava essere iniziata nel migliore dei modi, le cose sono poi precipitate.

Todaro voleva assegnare a Gianmarco una coreografia di hip hop, nonostante fosse l’unico studente insieme ad Asia a non avere mai studiato questo stile. Per tale ragione la maestra Celentano ha criticato la scelta, accusando il collega di non aver il coraggio di mettere il ragazzo direttamente in sfida, piuttosto che metterlo in difficoltà per vederlo uscire in ogni caso.

Tra i due sono volate parole grosse e accuse: “Non ti conviene fargli fare quella coreografia. Perché tanto fa cag… lo stesso”, ha detto l’insegnante. La Celentano ha replicato: “Lui farà quello che gli hai dato!”. E ancora: “Quindi non rompere le pa**e”.

La discussione è poi degenerata quando Todaro ha provocato ulteriormente la collega lasciandosi scappare, sembra intenzionalmente, la bottiglietta dell’acqua che aveva in mano bagnando sul volto la donna. “Intanto, l’acqua la tiri a tua sorella, anche se stavi giocando!”. Come si chiuderà la vicenda? Siamo sicuri che la Maestra se la legherà al dito e ne riparlerà anche in puntata…

Di seguito un post Twitter di Amici dove è possibile vedere una parte della litigata:

Gianmarco, il maestro Todaro e la maestra Celentano si confrontano sul compito e… #Amici22 pic.twitter.com/SwmkiOR60S — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 26, 2022

