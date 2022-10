Discussioni al GF Vip e questa volta a far parlare è Antonino Spinalbese al quale è stata chiesta chiarezza sui suoi rapporti con Giaele.

Ancora un confronto abbastanza acceso nella Casa del GF Vip. Protagonisti Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi e soprattutto Giaele De Donà che, nell’ultimo periodo, sembrava essersi molto avvicinata proprio all’uomo nonostante, fuori, sia impegnata e addirittura sposata.

Antonino Spinalbese fa chiarezza su Giaele

Antonino Spinalbese

Il confronto in questione, come detto, parte tra Antonella, Antonino e Giaele e avviene in cortile. La Fiordelisi ha messo alle strette Spinalbese con una domanda precisa: “Non ci stai facendo capire nulla. Prima con Ginevra, poi con Giaele. Dimmi una volta per tutta se ti interessa Giaele oppure no!?”.

“No”, ha sentenziato l’ex compagno di Belen. A questo punto è Giaele che ha preso parola per spiegare la sua posizione: “Mi va benissimo. A me non interessa avere una storia con lui. L’ho detto seicento volte. Io ho un marito fuori da qui. A me interessa, proprio perché abbiamo un rapporto di amicizia, se io sto male avere sostegno. Se in un momento di difficoltà avessi bisogno di un amico…”.

Infine, proprio Spinalbese ha concluso: “Io ho capito una cosa. Che ho fatto la mia scelta. La mia scelta è stata con gli uomini”.

Tutto finito? Macché. Poco dopo, tra i concorrenti c’è stato un nuovo breve confronto e l’uomo ha detto ancora su Giaele: “Ovviamente se fossimo stati io e te in una casa, da soli, eravamo a letto. Dopo 5 settimane, anche se mi piacessero gli uomini, ci verrei lo stesso a letto con te”.

Insomma, la vicenda sembra decisamente non essere finita…

Di seguito un recente post Instagram del GF sul confronto andato in scena nel cortile della Casa:

Questo, invece, l’ultimo pensiero di Spinalbese condiviso su Twitter da un utente:

“Dopo 5 settimane Giaele per forza verrei a letto con te”



Il terrore di sta frase è la rappresentazione della donna come oggetto. Mamma mia. #gfvip pic.twitter.com/poPsck7o9P — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) October 26, 2022

