Possibile debutto nel settore della musica per Soleil Sorge che sui social ha fatto intendere che presto ci saranno delle novità…

Non solo Uomini e Donne, Isola dei Famosi, GF e tv. Per Soleil Sorge potrebbe presto esserci un debutto in un settore del tutto nuovo. Infatti, la la giovane influencer e modella, nonché ormai presentatrice televisiva, ha mostrato alcune stories su Instagram che potrebbero far pensare proprio ad una nuova “avventura”…

Soleil Sorge diventa cantante?

Soleil Sorge

Come detto, Soleil Sorge potrebbe avere in serbo per i suoi fan e non solo, una sorpresa. Si tratterebbe di un progetto molto interessante e abbastanza inaspettato.Qualcuno parla, infatti, della possibilità di vederla impegnata in un progetto discografico.

La stessa ex gieffina aveva detto in passato di essersi concentrata in modo molto importante su una “piccola ma immensa creatura” di cui avrebbe parlato in futuro.

Il futuro, a quanto pare, è arrivato e in queste ore la Sorge ha pubblicato alcuni indizi che lasciano poco spazio ad interpretazioni. La ragazza si è mostrata all’interno di quello che sembrerebbe essere un piccolo studio di registrazione musicale. Di fronte a lei un microfono, una pianola e un computer con un software acceso che sembra essere quello per comporre appunto un pezzo.

La storia Instagram pubblicata è poi completata pure da una didascalia: “You don’t even know”, ovvero “Non avete idea!”. Cosa bolle in pentola? Sembra proprio che la musica sia il prossimo settore nel quale Soleil si metterà in gioco…

Di seguito, invece, un recente post Instagram proprio della giovane:

